Ranking UEFA: la Fiorentina scende subito dal 14° al 16° posto. Il motivo

Nel corso della passata stagione internazionale la Fiorentina ha conquistato 14,25 punti UEFA, grazie ai quali ha chiuso la graduatoria stagionale al 44° posto. A livello di classifica generale, invece, la squadra viola ha concluso il quinquennio del Ranking UEFA al 22° posto con 76,25 punti, eguagliando il miglior piazzamento della propria storia, ottenuto nella stagione 1999-2000, quando la Fiorentina di Trapattoni sfiorò l’accesso ai quarti di finale di Champions League.