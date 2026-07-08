Nel corso della passata stagione internazionale la Fiorentina ha conquistato 14,25 punti UEFA, grazie ai quali ha chiuso la graduatoria stagionale al 44° posto. A livello di classifica generale, invece, la squadra viola ha concluso il quinquennio del Ranking UEFA al 22° posto con 76,25 punti, eguagliando il miglior piazzamento della propria storia, ottenuto nella stagione 1999-2000, quando la Fiorentina di Trapattoni sfiorò l’accesso ai quarti di finale di Champions League.
RANKING UEFA PER club
Ranking UEFA: la Fiorentina scende subito dal 14° al 16° posto. Il motivo
Il dato più importante, come già evidenziato nelle settimane scorse, riguarda, però, la posizione da cui il club è ripartito in questa stagione appena iniziata. Per effetto dello “scarto” dei punti relativi alla stagione 2021-22, infatti, la Fiorentina è salita addirittura al 14° posto del Ranking UEFA per club, seconda squadra italiana alle spalle dell’Inter. Si tratta, ovviamente, del miglior piazzamento di sempre nella storia del club viola.
L’assenza dalle competizioni europee impedirà, però, alla Fiorentina di incrementare il proprio punteggio nei prossimi 12 mesi, rendendo prevedibile una graduale discesa in classifica, iniziata già con la perdita immediata di 2 posti (dovuto al sorpasso di Roma e Porto in virtù dei bonus "Champions"), che hanno fatto scendere la Fiorentina al 16° posto. Tuttavia, esiste la concreta possibilità che la squadra gigliata riesca comunque a mantenersi all’interno delle prime 30 posizioni europee, uno scenario particolarmente favorevole in vista di un eventuale e rapido ritorno nelle coppe continentali. ---> LEGGI IL RANKING UEFA PER CLUB AGGIORNATO
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