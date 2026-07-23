Nel passato della Fiorentina il prologo di diverse grandi stagioni è stato caratterizzato dal basso numero degli abbonati

Gli attuali 11.000 abbonati viola collocano la cifra stagionale al 54° posto della storia degli abbonati della Fiorentina, sopra a quella del 1988-89 ( 10.600 ) e poco sotto a quella del 2001-02 ( 11.329 ). Da evidenziare il fatto che la cifra stagionale, altamente condizionata dai lavori in corso allo stadio "Franchi" , stia raggiungendo la quota dell'ultima stagione della Fiorentina prima del fallimento.

In generale va ricordato che, in passato, il popolo viola non abbia dato piena "fiducia" alla squadra sotto il profilo degli abbonati in stagioni divenute, poi, storiche come quelle dei due scudetti (8.700 abbonati circa in entrambe le annate), quella della finale di Coppa UEFA del 1989-90 (9.300 abbonati) e quelle del 1960-61 e 1961-62 (con meno di 7.000 abbonati) in cui la Fiorentina conquistò una Coppa Italia, una Coppa delle Coppe, un terzo posto in campionato ed un'altra finale di Coppa delle Coppe.