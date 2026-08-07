Vota la maglia più bella della storia della Fiorentina: la fase finale

Il sondaggio che determinerà la maglia più bella della storia della Fiorentina è entrato nel vivo con i confronti ad eliminazione diretta
VIDEO VN - Biblioviola, il diario sulle maglie della Fiorentina
|
VOTA LA MAGLIA DEL SECOLO
|
SEMIFINALE
|1967-1978 (tranne 1969-70 e 1975-76)
|1969-70
Vota la maglia più bella della storia della Fiorentina | Semifinali: 1967-78 vs. 1969-70
La maglia del secoloIn occasione del centenario della Fiorentina Violanews ha deciso di lanciare un grande sondaggio popolare per eleggere la maglia più bella della storia secolare della Fiorentina. Abbiamo scelto più di 140 maglie dal 1926 ad oggi e le abbiamo suddivise in 8 "gironi eliminatori", da cui sono uscite le divise che sono passate direttamente agli ottavi di finale, in cui le prime di ogni girone hanno incrociato le otto maglie più votate fra quelle che hanno superato i due turni di play off.
|
VOTA LA MAGLIA DEL SECOLO
|
SEMIFINALI
|1967-1978 (tranne 69-70 e 75-76)
|1969-70
|717 VOTI
|1.525 VOTI
|1956-57
|1978-81
|
VOTA LA MAGLIA DEL SECOLO
|
LA FINALE
|1978-81
Scarica la nuova app Viola News
|
VOTA LA MAGLIA DEL SECOLO
|
QUARTI DI FINALE
|535 VOTI
|216 VOTI
|1967-1978 (tranne 69-70 e 75-76)
|1952-1956
|162 VOTI
|555 VOTI
|1926-27 (prima maglia)
|1969-70
|382 VOTI
|180 VOTI
|1956-57
|1957-1966 "invernale"
|847 VOTI
|888 VOTI
|1978-1981 "invernale"
|1978-1981
|
VOTA LA MAGLIA DEL SECOLO
|
OTTAVI DI FINALE
|543 VOTI
|90 VOTI
|1967-1978 (tranne 1969-70 e 1975-76)
|1960-61 (seconda maglia)
|406 VOTI
|416 VOTI
|1929-30 (prima maglia viola)
|1969-70
|436 VOTI
|406 VOTI
|1957-1966 (tranne 1961-62)
|1981-1983
|258 VOTI
|497 VOTI
|1999-2000
|1978-1981
|530 VOTI
|524 VOTI
|1926-27 (prima maglia)
|2004-05
|527 VOTI
|120 VOTI
|1956-57
|1992-93
|489 VOTI
|268 VOTI
|1978-1981
|1983-1985
|390 VOTI
|184 VOTI
|1952-1956
|2022-23
|
VOTA LA MAGLIA DEL SECOLO
|
Maglie qualificate agli ottavi di finale (teste di serie)
|3° TURNO [1.336 voti]
|1° TURNO [1.023 voti]
|1968-69
|1929-30 (la prima maglia viola)
|2° TURNO [951 voti]
|6° TURNO [653 voti]
|1959-60
|1999-00
|4° TURNO [633 voti]
|7° TURNO [593 voti]
|1978-81
|2004-05
|8° TURNO [453 voti]
|5° TURNO [450 voti]
|2022-23
|1992-93
|
MAGLIE QUALIFICATE AGLI OTTAVI DI FINALE (non teste di serie)
|632 voti
|568 voti
|1956-57
|1955-56
|518 voti
|487 voti
|1926-27 (prima maglia della storia)
|1983-84
|478 voti
|439 voti
|1980-81
|1981-82
|431 voti
|383 voti
|1969-70
|1960-61 (seconda maglia)
|
2° TURNO PLAY OFF
|518 voti
|504 voti
|1926-27
|1996-97
|632 voti
|360 voti
|1956-57
|2015-16
|568 voti
|414 voti
|1955-56
|1995-96 (seconda maglia)
|243 voti
|487 voti
|1933-34
|1983-84
|383 voti
|305 voti
|1960-61 (seconda maglia)
|1987-88
|439 voti
|407 voti
|1981-82
|1934-35
|141 voti
|478 voti
|2021-22
|1980-81
|215 voti
|431 voti
|1964-65
|1969-70
|
VOTA LA MAGLIA DEL SECOLO
|Di seguito la graduatoria delle 8 maglie che parteciperanno al 2° turno dei play off per stabilire le 8 "non teste di serie" agli ottavi
|1° TURNO [845 voti]
|2° TURNO [625 voti]
|1926-27
|1956-57
|2° TURNO [612 voti]
|1° TURNO [581 voti]
|1955-56
|1933-34
|3° TURNO [498 voti]
|3° TURNO [411 voti]
|1960-61 (seconda maglia)
|1981-82
|8° TURNO [404 voti]
|3° TURNO [373 voti]
|2021-22
|1964-65
MAGLIE QUALIFICATE AL 2° TURNO PLAY OFF
|614 voti
|569 voti
|1969-70
|1980-81
|506 voti
|495 voti
|1934-35
|1987-88
|486 voti
|482 voti
|1983-84
|1995-96 (seconda maglia)
|415 voti
|387 voti
|2015-16
|1996-97
RISULTATI 1° TURNO PLAY OFF
|495 voti
|412 voti
|1987-88
|1990-91
|614 voti
|308 voti
|1969-70
|1995-96
|288 voti
|387 voti
|2012-13 (terza maglia)
|1996-97
|506 voti
|287 voti
|1934-35
|1949-50
|482 voti
|64 voti
|1995-96 (seconda maglia)
|1991-92
|415 voti
|196 voti
|2015-16
|2005-06
|486 voti
|126 voti
|1983-84
|1989-90
|569 voti
|168 voti
|1980-81
|1977-78
|5° TURNO [371 voti]
|3° TURNO [368 voti]
|1987-88
|1969-70
|7° TURNO [340 voti]
|1° TURNO [334 voti]
|2012-13 (terza maglia)
|1934-35
|6° TURNO [332 voti]
|8° TURNO [319 voti]
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
Ndour ribalta le gerarchie, Atta le conferma: i 5 pilastri della Fiorentina di Grosso
Calciomercato
VN - Fagioli, futuro incerto: c'è la Premier League in agguato
Radio e tv
TMW: "Nuova pretendente per Fortini. La Fiorentina lo valuta 10 milioni"
Rassegna stampa
Piccoli, Gazzetta: "Il Bologna spinge. Ecco la richiesta di Paratici"
Radio e tv
Bucchioni: "Vi spiego perché l'operazione Mastantuono è intelligentissima"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti