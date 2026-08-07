Vota la maglia più bella della storia della Fiorentina: la fase finale

Il sondaggio che determinerà la maglia più bella della storia della Fiorentina è entrato nel vivo con i confronti ad eliminazione diretta

Roberto Vinciguerra
Diario Viola 2022-2023 copertina

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SEMIFINALE
32 1968-69
1969-70 Maglia
1967-1978   (tranne 1969-70 e 1975-76) 1969-70

Vota la maglia più bella della storia della Fiorentina | Semifinali: 1967-78 vs. 1969-70

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La maglia del secolo 

In occasione del centenario della Fiorentina Violanews ha deciso di lanciare un grande sondaggio popolare per eleggere la maglia più bella della storia secolare della Fiorentina. Abbiamo scelto più di 140 maglie dal 1926 ad oggi e le abbiamo suddivise in 8 "gironi eliminatori", da cui sono uscite le divise che sono passate direttamente agli ottavi di finale, in cui le prime di ogni girone hanno incrociato le otto maglie più votate fra quelle che hanno superato i due turni di play off.

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SEMIFINALI
32 1968-69
1969-70 Maglia
1967-1978   (tranne 69-70 e 75-76) 1969-70
717 VOTI 1.525 VOTI
1956-57 Diario
Maglia viola Adidas 1979-81
1956-57 1978-81
Sondaggio Violanews Maglia Viola

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LA FINALE
Maglia viola Adidas 1979-81
1978-81

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QUARTI DI FINALE
535 VOTI 216 VOTI
32 1968-69
1955-56 Diario
1967-1978   (tranne 69-70 e 75-76) 1952-1956
162 VOTI 555 VOTI
1926-27 Diario
1969-70 Maglia
1926-27  (prima maglia) 1969-70
382 VOTI 180 VOTI
1956-57 Diario
24 1959-60
1956-57 1957-1966 "invernale"
847 VOTI 888 VOTI
Antognoni 1980-81 particolare maglia 2
Maglia viola Adidas 1979-81
1978-1981 "invernale" 1978-1981

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OTTAVI DI FINALE
543  VOTI 90  VOTI
32 1968-69
25 1960-61 seconda maglia colorizzata
1967-1978  (tranne 1969-70 e 1975-76) 1960-61 (seconda maglia)
406  VOTI 416  VOTI
1929-30 maglia viola
1969-70 Maglia
1929-30  (prima maglia viola) 1969-70
436  VOTI 406  VOTI
24 1959-60
1981-82
1957-1966 (tranne 1961-62) 1981-1983
258  VOTI 497 VOTI
1999-00 Prima maglia
Maglia viola 1980-81
1999-2000 1978-1981
530 VOTI 524 VOTI
1926-27 Diario
2004-05
1926-27  (prima maglia) 2004-05
527  VOTI 120  VOTI
1956-57 Diario
1992-93
1956-57 1992-93
489 VOTI 268 VOTI
Maglia viola Adidas 1979-81
1983-84
1978-1981 1983-1985
390 VOTI 184 VOTI
1955-56 Diario
maglia-fiorentina
1952-1956 2022-23

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Maglie qualificate agli ottavi di finale (teste di serie) 
3° TURNO [1.336 voti] 1° TURNO [1.023 voti]
32 1968-69
1929-30 maglia viola
1968-69 1929-30 (la prima maglia viola)
2° TURNO [951 voti] 6° TURNO [653 voti]
24 1959-60
1999-00 Prima
1959-60 1999-00
4° TURNO [633 voti] 7° TURNO [593 voti]
Maglia viola Adidas 1979-81
2004-05
1978-81 2004-05
8° TURNO [453 voti] 5° TURNO [450 voti]
maglia-fiorentina
1992-93
2022-23 1992-93

MAGLIE QUALIFICATE AGLI OTTAVI DI FINALE (non teste di serie)
632 voti 568 voti
1956-57 Diario
1955-56 Diario
1956-57 1955-56
518 voti 487 voti
1926-27 Diario
1983-84
1926-27 (prima maglia della storia) 1983-84
478 voti 439 voti
Maglia viola 1980-81
1981-82
1980-81 1981-82
431 voti 383 voti
1969-70 Maglia
25 1960-61 seconda maglia colorizzata
1969-70 1960-61 (seconda maglia)

2° TURNO PLAY OFF
518 voti 504 voti
1926-27 Diario
1926-27 1996-97
632  voti 360  voti
1956-57 Diario
2015-16 bis
1956-57 2015-16
568  voti 414 voti
1955-56 Diario
1995-96 Seconda maglia
1955-56 1995-96  (seconda maglia)
243 voti 487 voti
1933-34
1983-84
1933-34 1983-84
383 voti 305 voti
25 1960-61 seconda maglia colorizzata
1987-88 Prima
1960-61  (seconda maglia) 1987-88
439 voti 407 voti
1981-82
1934-36
1981-82 1934-35
141 voti 478 voti
2021-22
Maglia viola 1980-81
2021-22 1980-81
215  voti 431  voti
28 1963-64
1969-70 Maglia
1964-65 1969-70

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Di seguito la graduatoria delle 8 maglie che parteciperanno al 2° turno dei play off per stabilire le 8 "non teste di serie" agli ottavi 
1° TURNO [845 voti] 2° TURNO [625 voti]
1926-27 Diario
1956-57 Diario
1926-27 1956-57
2° TURNO [612 voti] 1° TURNO [581 voti]
1955-56 Diario
1933-34
1955-56 1933-34
3° TURNO [498 voti] 3° TURNO [411 voti]
25 1960-61 seconda maglia colorizzata
1981-82
1960-61 (seconda maglia) 1981-82
8° TURNO  [404 voti]  3° TURNO  [373 voti]
2021-22
28 1963-64
2021-22 1964-65

MAGLIE QUALIFICATE AL 2° TURNO PLAY OFF

614 voti 569 voti
1969-70 Maglia
Maglia viola 1980-81
1969-70 1980-81
506 voti 495 voti
1934-36
1987-88 Prima
1934-35 1987-88
486 voti 482 voti
1983-84
1995-96 Seconda maglia
1983-84 1995-96 (seconda maglia)
415 voti 387 voti
2015-16 bis
2015-16 1996-97

RISULTATI 1° TURNO PLAY OFF

495 voti 412 voti
1987-88 Prima
1987-88 1990-91
614 voti 308 voti
1969-70 Maglia
1969-70 1995-96
288 voti 387 voti
2012-13 terza maglia
2012-13  (terza maglia) 1996-97
506 voti 287 voti
1934-36
Maglia 1949-50
1934-35 1949-50
482  voti 64  voti
1995-96 Seconda maglia
1995-96  (seconda maglia) 1991-92
415  voti 196  voti
2015-16 bis
2015-16 2005-06
486  voti 126  voti
1983-84
1989-90
1983-84 1989-90
569  voti 168  voti
Maglia viola 1980-81
38 1977-78 (con girocollo)
1980-81 1977-78
  5° TURNO [371 voti] 3° TURNO [368 voti]
1987-88 Prima
1969-70 Maglia
1987-88 1969-70
7° TURNO [340 voti] 1° TURNO  [334 voti]
2012-13 terza maglia
1934-36
2012-13  (terza maglia)    1934-35
6° TURNO [332 voti] 8° TURNO [319 voti]
1995-96 Seconda maglia
2015-16

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