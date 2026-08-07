Vota la maglia più bella della storia della Fiorentina: la fase finale

VOTA LA MAGLIA DEL SECOLO SEMIFINALE 1967-1978 (tranne 1969-70 e 1975-76) 1969-70

Vota la maglia più bella della storia della Fiorentina | Semifinali: 1967-78 vs. 1969-70 1967-1978 (tranne 1969-70 e 1975-76) 1969-70 1967-1978 (tranne 1969-70 e 1975-76) 80% 44 voti 1969-70 20% 11 voti Scegli una risposta Vota Mostra i risultati

La maglia del secolo

VOTA LA MAGLIA DEL SECOLO SEMIFINALI 1967-1978 (tranne 69-70 e 75-76) 1969-70 717 VOTI 1.525 VOTI 1956-57 1978-81

VOTA LA MAGLIA DEL SECOLO LA FINALE 1978-81

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VOTA LA MAGLIA DEL SECOLO QUARTI DI FINALE 535 VOTI 216 VOTI 1967-1978 (tranne 69-70 e 75-76) 1952-1956 162 VOTI 555 VOTI 1926-27 (prima maglia) 1969-70 382 VOTI 180 VOTI 1956-57 1957-1966 "invernale" 847 VOTI 888 VOTI 1978-1981 "invernale" 1978-1981

VOTA LA MAGLIA DEL SECOLO OTTAVI DI FINALE 543 VOTI 90 VOTI 1967-1978 (tranne 1969-70 e 1975-76) 1960-61 (seconda maglia) 406 VOTI 416 VOTI 1929-30 (prima maglia viola) 1969-70 436 VOTI 406 VOTI 1957-1966 (tranne 1961-62) 1981-1983 258 VOTI 497 VOTI 1999-2000 1978-1981

530 VOTI 524 VOTI 1926-27 (prima maglia) 2004-05 527 VOTI 120 VOTI 1956-57 1992-93 489 VOTI 268 VOTI 1978-1981 1983-1985 390 VOTI 184 VOTI 1952-1956 2022-23

VOTA LA MAGLIA DEL SECOLO Maglie qualificate agli ottavi di finale (teste di serie) 3° TURNO [1.336 voti] 1° TURNO [1.023 voti] 1968-69 1929-30 (la prima maglia viola) 2° TURNO [951 voti] 6° TURNO [653 voti] 1959-60 1999-00 4° TURNO [633 voti] 7° TURNO [593 voti] 1978-81 2004-05 8° TURNO [453 voti] 5° TURNO [450 voti] 2022-23 1992-93

MAGLIE QUALIFICATE AGLI OTTAVI DI FINALE (non teste di serie)

632 voti 568 voti 1956-57 1955-56 518 voti 487 voti 1926-27 (prima maglia della storia) 1983-84 478 voti 439 voti 1980-81 1981-82 431 voti 383 voti 1969-70 1960-61 (seconda maglia)

2° TURNO PLAY OFF

518 voti 504 voti 1926-27 1996-97 632 voti 360 voti 1956-57 2015-16 568 voti 414 voti 1955-56 1995-96 (seconda maglia) 243 voti 487 voti 1933-34 1983-84

383 voti 305 voti 1960-61 (seconda maglia) 1987-88 439 voti 407 voti 1981-82 1934-35 141 voti 478 voti 2021-22 1980-81 215 voti 431 voti 1964-65 1969-70

VOTA LA MAGLIA DEL SECOLO Di seguito la graduatoria delle 8 maglie che parteciperanno al 2° turno dei play off per stabilire le 8 "non teste di serie" agli ottavi 1° TURNO [845 voti] 2° TURNO [625 voti] 1926-27 1956-57 2° TURNO [612 voti] 1° TURNO [581 voti] 1955-56 1933-34 3° TURNO [498 voti] 3° TURNO [411 voti] 1960-61 (seconda maglia) 1981-82 8° TURNO [404 voti] 3° TURNO [373 voti] 2021-22 1964-65

MAGLIE QUALIFICATE AL 2° TURNO PLAY OFF

614 voti 569 voti 1969-70 1980-81 506 voti 495 voti 1934-35 1987-88 486 voti 482 voti 1983-84 1995-96 (seconda maglia) 415 voti 387 voti 2015-16 1996-97

RISULTATI 1° TURNO PLAY OFF

495 voti 412 voti 1987-88 1990-91 614 voti 308 voti 1969-70 1995-96 288 voti 387 voti 2012-13 (terza maglia) 1996-97 506 voti 287 voti 1934-35 1949-50

482 voti 64 voti 1995-96 (seconda maglia) 1991-92 415 voti 196 voti 2015-16 2005-06 486 voti 126 voti 1983-84 1989-90 569 voti 168 voti 1980-81 1977-78

5° TURNO [371 voti] 3° TURNO [368 voti] 1987-88 1969-70 7° TURNO [340 voti] 1° TURNO [334 voti] 2012-13 (terza maglia) 1934-35 6° TURNO [332 voti] 8° TURNO [319 voti]

In occasione del centenario della Fiorentinaha deciso di lanciare un grande sondaggio popolare per. Abbiamo scelto più didal 1926 ad oggi e le abbiamo suddivise in, da cui sono uscite le divise che sono passate direttamente agli, in cui le prime di ogni girone hanno incrociato le otto maglie più votate fra quelle che hanno superato i due turni di play off.