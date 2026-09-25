Dall'Udinese al Lecce. Tutti gli orari ed il calendario della Fiorentina, dalla tredicesima alla diciannovesima giornata

Redazione VN

Il campionato è fermo per la pausa nazionali. La Lega ha comunicato gli orari di alcuni turni di Serie A, precisamente dalla giornata 13 alla 19. Ecco il calendario della Fiorentina

WhatsApp Image 2026-09-25 at 18.04.38

WhatsApp Image 2026-09-25 at 18.04.39

WhatsApp Image 2026-09-25 at 18.04.39 (1)
WhatsApp Image 2026-09-25 at 18.04.39 (2)
FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI SERIE A FIORENTINA VS NAPOLI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti