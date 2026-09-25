Dall'Udinese al Lecce. Tutti gli orari ed il calendario della Fiorentina, dalla tredicesima alla diciannovesima giornata
Il campionato è fermo per la pausa nazionali. La Lega ha comunicato gli orari di alcuni turni di Serie A, precisamente dalla giornata 13 alla 19. Ecco il calendario della Fiorentina
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