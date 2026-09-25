Sul Manchester City potrebbe abbattersi una bufera clamorosa. Dopo mesi di indagine, la Premier League ha comunicato che i Citizens sono colpevoli per 114 dei 115 capi di accusa. Accuse che riguardavano alcune violazioni delle norme finanziarie della Premier League.

Cosa rischia

Come riporta The Athletic, ancora nessuna sanzione è stata comunicata al club. Le violazioni sono intercorse tra un periodo che va dal 2009 al 2018. Come si legge dalla fonte: "Il Manchester City è stato accusato dalla Premier League di, nonché di aver violato le norme del fair play finanziario (FFP) della UEFA e le regole interne della lega in materia di redditività e sostenibilità (PSR). Il club ha sempre negato le accuse". Le possibili sanzioni vanno dalle multe alla decurtazione di punti, fino all'espulsione dalla Premier League. Ladi punti potrebbe anche essere retroattiva, il che metrebbe a serio rischio alcuni titoli dei Citizens.