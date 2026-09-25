Napoli e Fiorentina si sfideranno di nuovo in Coppa Italia. Orario e giorno dell'ottavo di finale
VIDEO - Tocca all'Italia, Mancini: "Nations League, speriamo nella finale"
Si sono affrontate da pochi giorni, ma Napoli e Fiorentina si ritroveranno di nuovo in Coppa Italia. Lo faranno negli ottavi di finale, allo Stadio Maradona. Il match si disputerà il 16 dicembre alle 21:00, come comunicato dalla Lega Serie A.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News viola
Orari 13ª-19ª giornata: da Udinese a Lecce, quando si gioca contro Milan e Lazio
Social
Parisi spinge verso il recupero: "Quella voglia lì..."
Altre news
Italia, niente da fare per Fagioli. Fuori dai convocati per il Belgio: la lista
Altre news
Bufera sul Manchester City: colpevole di 114 violazioni in Premier League
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti