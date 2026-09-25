Napoli e Fiorentina si sfideranno di nuovo in Coppa Italia. Orario e giorno dell'ottavo di finale

Redazione VN
FBL-EUR-NATIONS-ITA-TRAINING

VIDEO - Tocca all'Italia, Mancini: "Nations League, speriamo nella finale"

Si sono affrontate da pochi giorni, ma Napoli e Fiorentina si ritroveranno di nuovo in Coppa Italia. Lo faranno negli ottavi di finale, allo Stadio Maradona. Il match si disputerà il 16 dicembre alle 21:00, come comunicato dalla Lega Serie A.

WhatsApp Image 2026-09-25 at 18.18.44
SSC Napoli v Bologna FC - Serie A 2026/27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti