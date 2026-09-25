Roberto Mancini dirama la lista dei convocati. Resta fuori Fagioli. Questo l'elenco completo
VIDEO - Italia, chi contro il Belgio? Fagioli fuori dai titolari (e non solo)
Il Ct dell'Italia mancini ha da poco diramato la lista dei convocati per il match che giocheranno gli azzurri questa sera con il Belgio. In 11 restano fuori dalla lista, fra cui anche il violazzurro Fagioli e il difensore Kouadio. Questi gli uomini che sfideranno questa sera la squadra di Van Bommel:
Portieri: Donnarumma, Carnesecchi e Vicario
Difensori: Kayode, Ahanor, Calafiori, Coppola, Scalvini, Di Lorenzo e Mancini.
Centrocampisti: Romano, Mandragora, Tonali, Doumbia, Zoma, Frattesi e Barella.
Attaccanti: Pio Esposito, Kean, Raspadori, Scamacca, Maldini e Cambiaghi.
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