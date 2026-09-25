Patente ritirata fino al 2099 per Icardi: un video social della compagna fa scattare il provvedimento. Dura replica dell'attaccante.
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Disavventura per Mauro Icardi, cercato in passato anche dalla Fiorentina, che riguarda le sue vicende extracampo. Come si legge su gazzetta.it, all'argentino è stata ritirata la patente fino al 2099 a causa di un video in auto diffuso sui social da parte della sua compagna. A un certo punto Suarez si slaccia la cintura e si sporge dal finestrino mentre la vettura è ancora in movimento. Le immagini diventano rapidamente virali e attirano l’attenzione delle autorità della provincia di Buenos Aires.
Emerge che la patente del ragazzo risultava scaduta e da qui la decisione del Ministero: Abbiamo constatato che Icardi aveva la patente di guida scaduta. Per questo, abbiamo disposto la sua inabilitazione preventiva". Immediata la replica dell'attaccante: "Ciao, buongiorno, volevo sapere come avete fatto a sospendere la patente italiana di cui dispongo fino al 2029. Pensate a sistemare le strade per migliorare la circolazione nel nostro Paese invece di perdere tempo a scrivere tweet e a grattarvi le palle".
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