Più di 4 mesi fa Fabiano Parisi subiva la lesione del legamento crociato anteriore. Un infortunio che ha interrotto un ottimo momento di forma per l'ex Empoli. Parisi sta continuando a lavorare duramente per tornare in campo, a maggior ragione dopo il ritorno di Paolo Vanoli. Sui social il ragazzo ha postato una foto dei propri allenamenti, con una descrizione eloquente: "Quella voglia li..."