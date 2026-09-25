Parisi spinge sempre di più per il ritorni in campo. Vanoli si augura di rivederlo al più presto
Più di 4 mesi fa Fabiano Parisi subiva la lesione del legamento crociato anteriore. Un infortunio che ha interrotto un ottimo momento di forma per l'ex Empoli. Parisi sta continuando a lavorare duramente per tornare in campo, a maggior ragione dopo il ritorno di Paolo Vanoli. Sui social il ragazzo ha postato una foto dei propri allenamenti, con una descrizione eloquente: "Quella voglia li..."
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