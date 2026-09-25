Fiorini analizza la sosta: gestione dei carichi e vacanze mentali. Ma chi cambia allenatore, come Fiorentina e Bologna, ha piani diversi.
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Il preparatore atletico Stefano Fiorini ha parlato così ai microfoni di Radio Bruno in riferimento alla lunga sosta per le nazionali che permette alle squadre di club di lavorare con continuità sui propri tesserati:
Sarà una sfida interessante per tutti i colleghi. Alcune squadre, per esempio, hanno dato una settimana di vacanza, altre si stanno già allenando. Certo, i convocati sono quelli che hanno partecipato anche al mondiale e che quindi hanno fatto meno vacanze, ma così è. Chi resta nel club viene gestito nella maiglior maniera possibile, ma chi ha tante assenze deve fare un lavoro molto diverso, e il lavoro tattico perde un po' di senso. Mi è piaciuta molto la scelta di Como e Inter di lasciare una settimana libera ai suoi giocatori. Staccare da un punto di vista mentale agevola sotto un certo punto di vista. Poi, certo, ci sono situazioni particolari. Penso a Bologna e Fiorentina, che hanno cambiato allenatore.
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