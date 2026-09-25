Amoruso: "Fisicamente male nelle prime fasi". E consacra Fagioli come leader e allenatore in campo.
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Lorenzo Amoruso è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno parlando così dell'attualità viola:
La squadra fisicamente non mi è piaciuta granché fin qui. Qualcosa non è andato. Quindi per questo Vanoli ha voluto ripristinare le doppie sedute. La squadra è giovane, quindi quando i cavalli sono giovani vanno fatti correre. Nelle prime partite si è vista una squadra estremamente remissiva, che non ha offerto nessun tipo di reazione. Vanoli vuol tirare tutta la squadra a lucido. Ma per fortuna si parte da una base qualitativa alta. Se si sopperisce alla mancanza di cattiveria, la Fiorentina se la gioca con chiunque. Fagioli? Visto il suo ruolo penso possa diventare anche l'allenatore in campo della Fiorentina, specialmente alla luce delle belle parole che ha utilizzato nell'ultimo periodo
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