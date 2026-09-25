VIDEO - Italia, chi contro il Belgio? Fagioli fuori dai titolari (e non solo)

L'Italia fa il suo esordio in Nations League per la fase a gironi. Alle ore 20:45 gli Azzurri affronteranno il Belgio allo Stadio Olimpico. Segui con noi i momenti salienti della sfida.

10' - Donnarumma para su De Ketelaere, poco dopo dall'altra parte palo di Pio Esposito

21' - Belgio in vantaggio con Godts. Errore di Romano che lancia l'ala del PSG, dribbling a far sedere Mancini e Coppola in area, conclusione imparabile per Donnarumma.

45' - Fine primo tempo. Belgio padrone del campo e che fin qui ha creato quattro occasioni per raddoppiare. Italia ferma al palo di Esposito e in grande difficolà.

Italia-Belgio 0-1

MARCATORI: 21' Godts

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Kean, P. Esposito, Cambiaghi. Ct. Mancini.

BELGIO (4-3-3): Lammens; Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper; Tielemans, Raskin, De Bruyne; Moreira, De Ketelaere, Godst. Ct. Van Bommel.

ARBITRO: Siebert (Ger)

AMMONITI: Raskin (B), Moreira (B)

ESPULSI: -