Gigi Cagni su Fabio Grosso
L'ex calciatore e allenatore, Gigi Cagni, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Le sue parole:
Sono favorevole a questa sosta lunga. Dobbiamo ricostruire tutto il calcio italiano a partire dai settori giovanili e gli allenatori. Dobbiamo entrare nell'ottica della programmazione. La Fiorentina ha qualità individuali e Vanoli le deve rendere squadra.
Vanoli-Grosso
Conosco Paratici, è diventato un direttore importante in Europa. Grosso l'ha scelto lui, ma se l'allenatore ti dice che non ha i giocatori per lui è un difetto importante. E mi ha stupito in questo, vuol dire che ti manca molto: pochi allenatori prendono i giocatori che vuole lui. Non succede nelle grandi squadra, t'immagini per quelle piccole.
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