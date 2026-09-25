VIDEO - Italia, chi contro il Belgio? Fagioli fuori dai titolari (e non solo)

La Fiorentina cambia maglia per la stagione 2026/27. Footy Headlines ha fatto trapelare la nuova terza maglia: sezione aurea e spirale di Fibonacci come omaggio all'arte rinascimentale e alle carti celesti:

⚜️🔵⚪️🔴 Exclusive: Fiorentina 26-27 Third Kit Leaked - Golden Ratio Design pic.twitter.com/hSRD32o3V9 — Footy Headlines (@Footy_Headlines) September 25, 2026