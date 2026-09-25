In esclusiva la nuova terza maglia della Fiorentina per la stagione 2026/27
VIDEO - Italia, chi contro il Belgio? Fagioli fuori dai titolari (e non solo)
La Fiorentina cambia maglia per la stagione 2026/27. Footy Headlines ha fatto trapelare la nuova terza maglia: sezione aurea e spirale di Fibonacci come omaggio all'arte rinascimentale e alle carti celesti:
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