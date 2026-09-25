"Un torneo di padel come momento di team building"
VIDEO - Vanoli su Oulai: "A volte devo sacrificare il talento per l'equilibrio"
"Un torneo di padel come momento di team building, voluto da Mister Vanoli per il suo staff". Così sui propri profili social la Fiorentina racconta quanto andato in scena oggi. Protagonista Paolo Vanoli, che ha fatto squadra con i componenti dello staff gigliato, sia di campo che non.
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