Le formazioni ufficiali di Italia-Belgio per la fase a gironi di Nations League
Oggi l'Italia apre il suo percorso in Nations League e lo fa con la sfida contro il Belgio alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. Le formazioni ufficiali delle due Nazionali:
ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Cambiaghi, Pio Esposito, Kean
All: Roberto Mancini
BELGIO (4-3-3): Lammens; Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper; Raskin, De Bruyne, Tielemans; Moreira, De Ketelaere, Godts
All: Van Bommel
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