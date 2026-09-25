Le formazioni ufficiali di Italia-Belgio per la fase a gironi di Nations League

Redazione VN

Oggi l'Italia apre il suo percorso in Nations League e lo fa con la sfida contro il Belgio alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. Le formazioni ufficiali delle due Nazionali:

ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Cambiaghi, Pio Esposito, Kean

All: Roberto Mancini

BELGIO (4-3-3): Lammens; Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper; Raskin, De Bruyne, Tielemans; Moreira, De Ketelaere, Godts

All: Van Bommel

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