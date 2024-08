Nel 1976 la Fiorentina festeggiò i 50 anni in campo con una vittoria esterna

Il 29 agosto 1976 la Fiorentina festeggiò sul terreno di gioco del Pescara il 50° anniversario della sua fondazione, in occasione della prima gara ufficiale della stagione 1976-77, valida per la prima giornata del girone eliminatorio di Coppa Italia. La squadra viola si impose per 1-0 grazie ad un gol di Casarsa e l'inviato fiorentino de "La Gazzetta dello Sport", l'indimenticato Nerio Giorgetti, specificò esplicitamente nell'articolo l'importante ricorrenza per la società gigliata.