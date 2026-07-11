Ranking FIFA – Italia verso il baratro. E anche la Norvegia mette la freccia

Continua la lenta, ma inesorabile, caduta dell'Italia nella graduatoria mondiale per nazionali. Gli azzurri, infatti, si trovano adesso al 15° posto nel Ranking FIFA, posizione occupata per l'ultima volta nel 2019, quando c'era Mancini alla guida tecnica. Al primo posto troviamo, attualmente, la Francia, seguita da Spagna e Argentina. Il Marocco è salito al 6° posto, ad un solo punto dal Brasile. L'Italia, invece, è tallonata da USA, Giappone e Senegal, con la Norvegia, in netta ascesa e pronta a fare il grande balzo ---> LEGGI IL RANKING FIFA AGGIORNATO DOPO LE ULTIME GARE DEL MONDIALE