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Ranking FIFA – Italia verso il baratro. E anche la Norvegia mette la freccia

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Il Ranking FIFA aggiornato dopo le amichevoli e le gare ufficiali disputate nelle ultime settimane. Domina la Francia
Roberto Vinciguerra
Roberto Vinciguerra Redattore 

Continua la lenta, ma inesorabile, caduta dell'Italia nella graduatoria mondiale per nazionali. Gli azzurri, infatti, si trovano adesso al 15° posto nel Ranking FIFA, posizione occupata per l'ultima volta nel 2019, quando c'era Mancini alla guida tecnica. Al primo posto troviamo, attualmente, la Francia, seguita da Spagna e Argentina. Il Marocco è salito al 6° posto, ad un solo punto dal Brasile.  L'Italia, invece, è tallonata da USA, Giappone e Senegal, con la Norvegia, in netta ascesa e pronta a fare il grande balzo ---> LEGGI IL RANKING FIFA AGGIORNATO DOPO LE ULTIME GARE DEL MONDIALE

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