75 anni fa l’annuncio dello stadio da 120.000 posti a Firenze

Di seguito riportiamo il testo de "LA NAZIONE" del 7 luglio 1950, in cui il sindaco di Firenze Mario Fabiani presentò alla città il progetto dell'ampliamento del "Comunale" di Firenze fino a 120.000 posti. In realtà, quell'ambizioso progetto di Nervi, restò solo sulla "carta" perché, l'anno successivo, il sindaco Giorgio La Pira decise di dirottare quella cifra, destinata per modificare il "Comunale", per interventi specifici sul piano sociale come la costruzione delle case popolari nella zona dell'Isolotto. Successivamente il progetto "Nervi" venne nuovamente preso in considerazione dai Pontello nella primavera del 1982, ma, anche in quel caso, non si concretizzò l'ambizioso raddoppio delle tribune.