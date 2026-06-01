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VIOLA NEWS statistiche Punti/medi Serie A: gestione “Commisso” decima e lontana dalle 7 “sorelle”

IL DATO

Punti/medi Serie A: gestione “Commisso” decima e lontana dalle 7 “sorelle”

Punti/medi Serie A: gestione “Commisso” decima e lontana dalle 7 “sorelle” - immagine 1
Dalla stagione 2009-10 la Fiorentina ha conquistato in Serie A mediamente solo 53 punti a campionato, tanti quanto il Bologna e poco più del Sassuolo
Roberto Vinciguerra
Roberto Vinciguerra Redattore 

Di seguito la media dei punti in campionato delle singole squadre che hanno giocato in Serie A dal 2019-20 (prime 20 posizioni) ---> LEGGI ANCHE LE POSIZIONI MEDIE IN SERIE A DELLA FIORENTINA IN BASE ALLE SINGOLE GESTIONI

Media puntiStagioniSquadra
84,07Inter
74,07Napoli
72,17Milan
71,47Juventus
68,77Atalanta
66,37Lazio
65,67Roma
60,02Como
53,47Bologna
53,37FIORENTINA
47,36Sassuolo
45,97Torino
44,17Udinese
39,86Genoa
39,07Hellas Verona
38,33Monza
37,84Empoli
37,76Cagliari
37,54Parma
36,54Sampdoria

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