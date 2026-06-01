Di seguito la media dei punti in campionato delle singole squadre che hanno giocato in Serie A dal 2019-20 (prime 20 posizioni) ---> LEGGI ANCHE LE POSIZIONI MEDIE IN SERIE A DELLA FIORENTINA IN BASE ALLE SINGOLE GESTIONI
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VIOLA NEWS statistiche Punti/medi Serie A: gestione “Commisso” decima e lontana dalle 7 “sorelle”
IL DATO
Punti/medi Serie A: gestione “Commisso” decima e lontana dalle 7 “sorelle”
Dalla stagione 2009-10 la Fiorentina ha conquistato in Serie A mediamente solo 53 punti a campionato, tanti quanto il Bologna e poco più del Sassuolo
|Media punti
|Stagioni
|Squadra
|84,0
|7
|Inter
|74,0
|7
|Napoli
|72,1
|7
|Milan
|71,4
|7
|Juventus
|68,7
|7
|Atalanta
|66,3
|7
|Lazio
|65,6
|7
|Roma
|60,0
|2
|Como
|53,4
|7
|Bologna
|53,3
|7
|FIORENTINA
|47,3
|6
|Sassuolo
|45,9
|7
|Torino
|44,1
|7
|Udinese
|39,8
|6
|Genoa
|39,0
|7
|Hellas Verona
|38,3
|3
|Monza
|37,8
|4
|Empoli
|37,7
|6
|Cagliari
|37,5
|4
|Parma
|36,5
|4
|Sampdoria
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