Negli ultimi 2 anni solo 16 squadre meglio dei viola in Europa. E il Ranking sale

I tanti risultati positivi (soprattutto vittorie) ottenuti negli ultimi 2 anni in Conference League hanno permesso alla Fiorentina di risalire moltissime posizioni nel Ranking UEFA per club, in cui la squadra viola occupa, attualmente, il 55° posto [leggi la classifica aggiornata]. Roberto Vinciguerra su La Nazione evidenzia il fatto che negli ultimi 2 anni solo 16 squadre abbiano fatto più punti dei viola in Europa nonostante la “resa” dei risultati ottenuti in Conference sia nettamente inferiore rispetto a quella delle altre due competizioni. In base ai punti disponibili possiamo notare come la Fiorentina, dopo 5 anni, abbia la possibilità di risalire nei primi 50 posti nelle prossime settimane. Ricordiamo, inoltre, che, grazie anche al “bottino” dei viola, l’Italia si trova al primo posto nel Ranking UEFA stagionale [LEGGI], posizione che potrebbe permettere l’accesso della quinta arrivata in Serie A alla prossima Champions League.