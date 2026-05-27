Di seguito la graduatoria storica delle singole gestioni che hanno guidato la Fiorentina nei campionati di Serie A ordinati in base alla posizione media in classifica. Per l'elaborazione di questi dati sono state considerate le annate intere disputate dalle singole gestioni [LEGGI LE STATISTICHE DEI PRESIDENTI VIOLA NELLE COPPE EUROPEE]
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS statistiche Serie A, posizioni medie viola: la gestione Commisso è la peggiore dal 1947
le migliori gestioni della storia della fiorentina
Serie A, posizioni medie viola: la gestione Commisso è la peggiore dal 1947
La graduatoria delle singole gestioni che hanno guidato la Fiorentina nei campionati di Serie A ordinati in base alla posizione media in classifica
|Posizione media
|Stagioni Serie A
|Gestione
|3,4°
|9
|BEFANI [1952-1961]
|4,3°
|3
|LONGINOTTI [1961-1964]
|5,3°
|6
|BAGLINI [1965-1971]
|6,0°
|6
|UGOLINI [1971-1977]
|6,6°
|10
|PONTELLO [1980-1990]
|6,7°
|3
|ANTONINI [1948-1951]
|7,0°
|1
|MELLONI [1978-79]
|8,1°
|11
|RIDOLFI [31-38 e 39-43]
|8,1°
|15
|DELLA VALLE [2004-2019]
|9,5°
|11
|CECCHI GORI [90-93 e 94-02]
|9,6°
|7
|COMMISSO [2019-attuale]
|17,0°
|1
|CASSI [1946-1947]
© RIPRODUZIONE RISERVATA