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VIOLA NEWS statistiche Serie A, posizioni medie viola: la gestione Commisso è la peggiore dal 1947

le migliori gestioni della storia della fiorentina

Serie A, posizioni medie viola: la gestione Commisso è la peggiore dal 1947

Serie A, posizioni medie viola: la gestione Commisso è la peggiore dal 1947 - immagine 1
La graduatoria delle singole gestioni che hanno guidato la Fiorentina nei campionati di Serie A ordinati in base alla posizione media in classifica
Roberto Vinciguerra
Roberto Vinciguerra Redattore 

Di seguito la graduatoria storica delle singole gestioni che hanno guidato la Fiorentina nei campionati di Serie A ordinati in base alla posizione media in classifica. Per l'elaborazione di questi dati sono state considerate le annate intere disputate dalle singole gestioni  [LEGGI LE STATISTICHE DEI PRESIDENTI VIOLA NELLE COPPE EUROPEE]

Posizione mediaStagioni Serie AGestione
3,4°9BEFANI  [1952-1961]
4,3°3LONGINOTTI  [1961-1964]
5,3°6BAGLINI [1965-1971]
6,0°6UGOLINI  [1971-1977]
6,6°10PONTELLO [1980-1990]
6,7°3ANTONINI [1948-1951]
7,0°1MELLONI [1978-79]
8,1°11RIDOLFI  [31-38 e 39-43]
8,1°15DELLA VALLE [2004-2019]
9,5°11CECCHI GORI [90-93 e 94-02]
9,6°7COMMISSO  [2019-attuale]
17,0°1CASSI [1946-1947]

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