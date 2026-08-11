Da Batistuta a Pedro, passando per Riganò: la storia della numero 9 “fissa” della Fiorentina

La lista completa dei giocatori che hanno indossato la maglia numero 9 della Fiorentina da quando esiste la numerazione fissa
Vinciguerra: "28 aprile 1926, Borgo Albizi 24. Qui nacque la Fiorentina"
Di seguito la lista completa di tutti i giocatori che hanno indossato la maglia numero 9 della Fiorentina da quando esiste la numerazione fissa (1995-96):
|1995-96 Gabriel Omar Batistuta
|1996-97 Gabriel Omar Batistuta
|1997-98 Gabriel Omar Batistuta
|1998-99 Gabriel Omar Batistuta
|1999-00 Gabriel Omar Batistuta
|2000-01 Leandro Câmara do Amaral
|2001-02 Leandro Câmara do Amaral
|2003-04 Christian Riganò
|2004-05 Christian Riganò
|2005-06 Christian Riganò
|2006-07 Christian Riganò
|2007-08 Pablo Daniel Osvaldo
|2008-09 Pablo Daniel Osvaldo
|2009-10 José Ignacio Castillo
|2010-11 Elhadji Khouma Babacar
|2011-12 Elhadji Khouma Babacar
|2012-13 Mounir El Hamdaoui
|2013-14 Mounir El Hamdaoui poi Ante Rebic
|2014-15 Alberto Gilardino
|2015-16 Nikola Kalinic
|2016-17 Nikola Kalinic
|2017-18 Giovanni Simeone
|2018-19 Giovanni Simeone
|2019-20 Giovanni Simeone poi Guilherme Pedro poi Christian Kouamé
|2020-21 Dušan Vlahović
|2021-22 Dušan Vlahović poi Arthur Cabral
|2022-23 Arthur Cabral
|2023-24 Lucas Beltrán
|2024-25 Lucas Beltrán
|2025-26 Edin Džeko
|2026-27 Moise Kean
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
Pellegrino sta a Kean come Oulai sta a Fagioli: ora tocca a loro il salto di qualità
News viola
Numeri di maglia per la stagione 2026/2027: l'annuncio della Fiorentina
Calciomercato
Moretto: "Il Como non molla Kean. Fabregas stravede, presto nuovi contatti"
Calciomercato
Fiorentina, ecco il nono colpo. Romano: "Tutto fatto per Mateo Pellegrino"
Esclusive
Pellegrino è la punta che la Fiorentina dei Commisso non ha mai avuto: ecco perché
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti