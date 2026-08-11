Da Batistuta a Pedro, passando per Riganò: la storia della numero 9 “fissa” della Fiorentina

La lista completa dei giocatori che hanno indossato la maglia numero 9 della Fiorentina da quando esiste la numerazione fissa

Roberto Vinciguerra
Vinciguerra Borgo Albizi V100LA

Vinciguerra: "28 aprile 1926, Borgo Albizi 24. Qui nacque la Fiorentina"

Di seguito la lista completa di tutti i giocatori che hanno indossato la maglia numero 9 della Fiorentina da quando esiste la numerazione fissa (1995-96):

1995-96 Gabriel Omar Batistuta
1996-97 Gabriel Omar Batistuta
1997-98 Gabriel Omar Batistuta
1998-99 Gabriel Omar Batistuta
1999-00 Gabriel Omar Batistuta
2000-01 Leandro Câmara do Amaral
2001-02 Leandro Câmara do Amaral
2003-04 Christian Riganò
2004-05 Christian Riganò
2005-06 Christian Riganò
2006-07 Christian Riganò
2007-08 Pablo Daniel Osvaldo
2008-09 Pablo Daniel Osvaldo
2009-10 José Ignacio Castillo
2010-11 Elhadji Khouma Babacar
2011-12 Elhadji Khouma Babacar
2012-13 Mounir El Hamdaoui
2013-14 Mounir El Hamdaoui poi Ante Rebic
2014-15 Alberto Gilardino
2015-16 Nikola Kalinic
2016-17 Nikola Kalinic
2017-18 Giovanni Simeone
2018-19 Giovanni Simeone
2019-20 Giovanni Simeone poi Guilherme Pedro poi Christian Kouamé
2020-21 Dušan Vlahović
2021-22 Dušan Vlahović poi Arthur Cabral
2022-23 Arthur Cabral
2023-24 Lucas Beltrán
2024-25 Lucas Beltrán
2025-26 Edin Džeko
2026-27 Moise Kean
Batistuta
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