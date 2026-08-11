La Fiorentina ha comunicato i numeri di maglia per la stagione 2026/2027. Tutti i dettagli e l'elenco completo della rosa viola
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La Fiorentina ha annunciato poco fa i nuovi numeri di maglia per la stagione 2026/2027. Di seguito, l'elenco completo in base alle comunicazioni del club gigliato:
Portieri
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19 Luca Lezzerini
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43 David De Gea
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53 Oliver Christensen
Difensori
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2 Dodò
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3 Radu Dragusin
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5 Marin Pongracic
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6 Luca Ranieri
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20 Alex Jimenez
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21 Victor Valdepenas
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29 Niccolò Fortini
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33 Viery
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65 Fabiano Parisi
Centrocampisti
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4 Marco Brescianini
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8 Rolando Mandragora
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14 Arthur Atta
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17 Joao Mario
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27 Cher Ndour
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42 Christ Inao Oulai
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44 Nicolò Fagioli
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80 Giovanni Fabbian
Attaccanti
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9 Moise Kean
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11 Albert Gudmundsson
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30 Franco Mastantuono
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91 Roberto Piccoli
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