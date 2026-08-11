La Fiorentina ha comunicato i numeri di maglia per la stagione 2026/2027. Tutti i dettagli e l'elenco completo della rosa viola

Redazione VN
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La Fiorentina ha annunciato poco fa i nuovi numeri di maglia per la stagione 2026/2027. Di seguito, l'elenco completo in base alle comunicazioni del club gigliato:

Portieri

  • 19 Luca Lezzerini

  • 43 David De Gea

  • 53 Oliver Christensen

Difensori

  • 2 Dodò

  • 3 Radu Dragusin

  • 5 Marin Pongracic

  • 6 Luca Ranieri

  • 20 Alex Jimenez

  • 21 Victor Valdepenas

  • 29 Niccolò Fortini

  • 33 Viery

  • 65 Fabiano Parisi

Centrocampisti

  • 4 Marco Brescianini

  • 8 Rolando Mandragora

  • 14 Arthur Atta

  • 17 Joao Mario

  • 27 Cher Ndour

  • 42 Christ Inao Oulai

  • 44 Nicolò Fagioli

  • 80 Giovanni Fabbian

Attaccanti

  • 9 Moise Kean

  • 11 Albert Gudmundsson

  • 30 Franco Mastantuono

  • 91 Roberto Piccoli

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