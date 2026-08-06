La situazione aggiornata delle squadre partecipanti ai campionati professionistici italiani. Resta solo una la rappresentante toscana in Serie A
Vinciguerra: "28 aprile 1926, Borgo Albizi 24. Qui nacque la Fiorentina"
Sono decisamente lontani i tempi in cui la Toscana schierava mediamente dalle 16 alle 18 squadre nei 3 campionati professionistici italiani (periodo 2001-2009). Nelle annate successive il numero delle rappresentanti della nostra regione è andato progressivamente calando fino a toccare il minimo degli ultimi 68 anni tre stagioni fa con solo 7 squadre.
Per quello che concerne la composizione ufficiale dei prossimi campionati si registrano alcune variazioni. Nella massima serie la Toscana sarà rappresentata solo dalla Fiorentina, in Serie B saliranno a 4 le rappresentanti regionali, mentre in Serie C scenderanno a 3, confermando così le 8 formazioni toscane iscritte ai prossimi professionistici [LEGGI]. Trattasi della seconda quota più bassa in assoluto da quando esiste il professionismo nelle prime tre serie del calcio italiano.
L'ultima stagione in cui la Toscana aveva presentato solo 8 squadre nelle prime 3 categorie del calcio nazionale, prima delle ultime due stagioni, risaliva al 1959-60 (una in più rispetto all'annata precedente).
|
SERIE A 2026-27
|ATALANTA
|LECCE
|BOLOGNA
|MILAN
|CAGLIARI
|MONZA [prom.]
|COMO
|NAPOLI
|FIORENTINA
|PARMA
|FROSINONE [prom.]
|ROMA
|GENOA
|SASSUOLO
|INTER
|TORINO
|JUVENTUS
|UDINESE
|LAZIO
|VENEZIA [prom.]
|
CLICCA PER LEGGERE LE SQUADRE PARTECIPANTI AL CAMPIONATO DI SERIE B
|
CLICCA PER LEGGERE LE SQUADRE PARTECIPANTI AL CAMPIONATO DI SERIE C
© RIPRODUZIONE RISERVATA