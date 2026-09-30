Nuovo scossone all'interno dei quadri dirigenziali della Fiorentina. A distanza di circa dodici mesi dal suo insediamento, si è infatti concluso il rapporto di lavoro tra il club gigliato e Francesco Picciotto, arrivato lo scorso mese di ottobre per ricoprire il ruolo di responsabile strategico dei ricavi e del marketing.

Il profilo e i compiti sul centenario

Come riporta La Nazione, l'ex manager della Ferrari, forte di un'esperienza di ben sette anni a Maranello al servizio del Cavallino Rampante, era stato ingaggiato poco prima dell'arrivo del direttore sportivo Fabio Paratici e a seguito delle dimissioni del suo predecessore Daniele Pradè. Nel suo mandato all'interno della società viola, tra le mansioni principali figurava in particolare lo sviluppo e la cura dei prodotti commerciali legati alle celebrazioni del centenario della Fiorentina.

I motivi della separazione

L'avventura a Firenze del dirigente si chiude dunque dopo quasi un anno. Stando a quanto filtra da ambienti vicini alla società gigliata, l'interruzione del rapporto non è legata a divergenze professionali: Picciotto ha dovuto fare ritorno a Milano per motivi strettamente personali e familiari.