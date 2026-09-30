Un'esplosione di forza, qualità e personalità che fa stropicciare gli occhi ai tifosi azzurri e lascia un profondo senso di amaro in bocca a Firenze. La prestazione monumentale di Michael Kayode all'esordio assoluto con la maglia dell'Italia contro la Turchia ha riaperto una ferita mai del tutto rimarginata in casa gigliata.

Un esordio da incubo per gli avversari: gol, spinta e personalità

Come evidenziato dalle colonne de Corriere Fiorentino, la prova del classe 2004 sulla fascia destra è stata un concentrato di strapotere fisico e crescita tecnica vertiginosa. Non solo il gol al debutto, ma anche strappi, recuperi e una disinvoltura disarmante nel palleggio voluto dal commissario tecnico Roberto Mancini. Un'evoluzione che ha stupito tutti e confermato le doti di un ragazzo che già a Firenze, dai tempi del debutto a sorpresa contro il Genoa firmato Vincenzo Italiano, aveva mostrato un potenziale fuori dal comune.

Dalla cessione al Brentford alla stima da 45 milioni: la ferita resta aperta

La parabola è nota: dopo le 37 presenze della prima stagione e le grandi offerte rifiutate dalla società viola nell'estate 2024, lo spazio con l'arrivo di Raffaele Palladino si è ridotto al minimo. A gennaio è arrivata la separazione verso il Brentford per una cifra complessiva vicina ai 18 milioni di euro. Un addio consumato tra la voglia del ragazzo di giocare e scelte tecniche precise, nonostante l'affetto viscerale mai nascosto dal terzino verso la piazza fiorentina ("Se sono qua devo ringraziare la Fiorentina", ha ribadito proprio da Coverciano).

Oggi, con l'interesse concreto dell'Inter per riportarlo in Serie A e i fari puntati dei top club di Premier League, la valutazione di Kayode è schizzata ad almeno 40-45 milioni di euro. Quasi il triplo rispetto a quanto incassato. Un vero e proprio "rimpianto" per quello che poteva essere il padrone della fascia destra viola per il presente e per il futuro.