Sognare ad occhi aperti non costa nulla, ma nel mondo dei social media la fantasia rischia spesso di superare di gran lunga la realtà. Nelle ultime ore è diventata virale sul web una clamorosa e presunta graduatoria dell’edizione 2026 del Pallone d’Oro, scatenando diverse reazioni tra i tifosi della Fiorentina.

Il caso "Futskas" e la graduatoria hackerata

Come evidenziato dalle pagine de La Nazione, a lanciare la finta lista è stata la pagina social Futskas, pubblicando una classifica apparentemente "hackerata". Accanto ai mostri sacri del calcio mondiale, con Lamine Yamal in testa seguito da Mbappé e Kane, è spuntata una sorpresa tutta tinta di viola: Franco Mastantuono posizionato all'8° posto assoluto con 108 punti.

Un'immagine da copertina per l'ambiente gigliato che si è rivelata essere, a un controllo più approfondito, un'evidente bufala del web. Il gioiello argentino classe 2007, per quanto straordinario sia stato il suo impatto a Firenze, non figura infatti neppure tra i 30 candidati ufficiali al premio di France Football.

L'impatto di Mastantuono e la tripletta al Venezia

Nonostante si tratti di una pura goliardia da rete, la notizia rimbalzata sui social testimonia quanto l'eco delle prestazioni di Mastantuono stia travalicando i confini italiani. La personalità mostrata in campo, l'impatto devastante sulla Serie A e la tripletta messa a segno contro il Venezia hanno reso il nome dell'argentino uno dei più caldi e chiacchierati del momento, trasformando un semplice fake social in un attestato di stima che fa sorridere e sognare tutta Firenze.

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