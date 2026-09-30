Lunga (e abbastanza noiosa) è la vita senza campionato. Anche perché, parlando di Fiorentina, è arrivata non dico sul più bello (sarebbe dura considerando la classifica...) ma di certo nel momento in cui la squadra pareva aver preso come minimo la rincorsa. Così è però, e tutto sommato a Vanoli un periodo di tre settimane nel quale poter lavorare e incidere un po' più a fondo serviva. Inutile insomma star qua a lagnarsi troppo ma, semmai, sfruttare questo stop per qualche riflessione in più. Se il mister insomma ha modo per mettere benzina nel motore di chi è rimasto al Viola Park (Atta e Goncalves su tutti) e può dare a chi ne ha bisogno (vedi Viery e Valdepenas) qualche ripetizione di calcio italiano da queste colonne possiamo prendere quanto successo in queste prime uscite della Nazionale per ricavarne qualche buona indicazione.

Lezione numero uno: Fagioli

mezzala di palleggio e costruzione

Lezione numero due: qualità

Lezione numero tre: giovani

Lezione numero quattro: Kayode

non deve fare passi indietro

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La prima:. Senza voler scomodare chissà quale paragone, ma rimanendo in ambito viola ero e resto convinto che. Con caratteristiche leggermente diverse, va da sé, ma con gli stessi “compiti” e la stessa, straordinaria, qualità. Sia chiaro.. Semplicemente, immaginando una squadra che trovi finalmente modo di metter dentro tutto il suo talento, può essere interessante costruire un centrocampo conE così veniamo alla seconda lezione: la qualità. Ce lo siamo detti e ripetuti mille volte, così come chi vede il calcio in un altro modo ha legittimamente e con la stessa convinzione espresso le sue perplessità, ma. Non principalmente, almeno. L'equilibrio, lo dà l'organizzazione. Per intendersi: è ovvio che una squadra lunga, sfilacciata e passiva non possa permettersi un centrocampo come quello di cui sopra e tanti calciatori offensivi tutti insieme.Terza lezione: i giovani. Sarà stato un caso, e certamente serviranno altre riprove, ma. I ritmi si sono alzati, la paura è scomparsa, i fantasmi del passato pure e la squadra ha immediatamente fatto propri i principi dell'allenatore. Perché i giovani hanno la mente più aperta e, se curati nel modo giusto, maggiore voglia e capacità di apprendimento. E poi sono per natura portati al rischio, al coraggio, all'attacco più che alla difesa.. Per questo ero e resto molto felice del fatto che in estate la Fiorentina abbia puntato (quasi) esclusivamente su calciatori poco più o poco meno che ventenni.E allora ecco la quarta lezione: Kayode. Lo dico senza nascondermi: non sono mai stato un suo clamoroso estimatore e non sono stato tra quelli che si stracciava le vesti al momento della cessione. Perché vedevo grandi limiti tecnici, e soprattutto perché. Un errore, col senno di poi. E, appunto, una lezione da tenere bene in testa: a prescindere dagli allenatori,. Al massimo può mandarlo a giocare, ma tenendosi sempre una strada per mantenerne il controllo.