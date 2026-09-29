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VIOLA IN PRESTITO

Ripartiamo con la nostra rubrica settimanale che fa il punto sui calciatori di proprietà della Fiorentina ceduti a titolo temporaneo. Dopo un’estate di mercato particolarmente intensa, tra strategie per il futuro e uscite mirate, molti giovani del vivaio e diversi profili in cerca di rilancio hanno salutato Firenze per accasarsi in Italia e all'estero. Tra i giovani andati a farsi le ossa spiccano i vari Martinelli e Kouadio, partiti in prestito secco, mentre hanno cambiato casacca a titolo temporaneo con diritto di riscatto giocatori come Comuzzo, Fortini e Fazzini. Andiamo a scoprire quanti e quali sono i calciatori in orbita gigliata pronti a mettersi in mostra per convincere il club a puntare su di loro in vista del futuro. ViolaNews — come di consueto — seguirà da vicino il loro rendimento nella nostra rubrica "Viola in Prestito".

De Laurentiis contro Cardinale: “Cose che non stanno né in cielo né in terra”

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1 VIOLA IN PRESTITO 2 PRESTITI SECCHI 3 PRESTITI CON DIRITTO 4 PRESTITI CON DIRITTO E OPZIONE VIOLA

Abbiamo scelto volutamente di non inserire i calciatori partiti con la formula del prestito con obbligo di riscatto (anche se condizionato a determinati risultati personali o di squadra). In questo gruppo rientrano: