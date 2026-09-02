Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato di Moise Kean in conferenza stampa
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Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato in conferenza stampa in vista della trasferta di Genova. Le sue parole sul mercato e sull'arrivo di Moise Kean:
Sono molto contento che sia finito il mercato e contento del gruppo che c’è qui. Sono soddisfatto. Moise devo conoscerlo di più. Non è cattivo, ha un grande cuore e se sbaglia è perché è il suo carattere. Non è una brutta persona o negativa. Io poi valuto sempre la persona ma ogni volta è più difficile. Quando cerchi il miglior giocatore a volte non è facile trovare un ottimo giocatore e uno che possa far parte della famiglia. Siamo molto contenti e sarà un grandissimo giocatore. Viaggerà con noi domani a Genova ma non so se giocherà.
Le alternative
Avevamo altre opzioni in caso non fosse arrivato Kean ma era un giocatore che avevamo in mente da un paio di mesi. Ora abbiamo due attaccanti di livello alto e io sono molto contento. Due punte? Perché no?.
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