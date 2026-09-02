Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato di Moise Kean in conferenza stampa

Redazione VN
ACF Fiorentina v Frosinone Calcio - Serie A 2026/27

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Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato in conferenza stampa in vista della trasferta di Genova. Le sue parole sul mercato e sull'arrivo di Moise Kean:

Sono molto contento che sia finito il mercato e contento del gruppo che c’è qui. Sono soddisfatto. Moise devo conoscerlo di più. Non è cattivo, ha un grande cuore e se sbaglia è perché è il suo carattere. Non è una brutta persona o negativa. Io poi valuto sempre la persona ma ogni volta è più difficile. Quando cerchi il miglior giocatore a volte non è facile trovare un ottimo giocatore e uno che possa far parte della famiglia. Siamo molto contenti e sarà un grandissimo giocatore. Viaggerà con noi domani a Genova ma non so se giocherà.
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Le alternative

Avevamo altre opzioni in caso non fosse arrivato Kean ma era un giocatore che avevamo in mente da un paio di mesi. Ora abbiamo due attaccanti di livello alto e io sono molto contento. Due punte? Perché no?.

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