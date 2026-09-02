Catherine e Joseph Commisso hanno tenuto un talk con le leggende viola ieri al Viola Park. Queste le parole sull'eredità lasciata da Rocco Commisso:

Da quando siamo arrivati abbiamo fatto i più grandi investimenti. Lo facciamo per rendere la storia della Fiorentina ancora più grande di quella che è.

Ha continuato poi Catherine su Rocco: "Voleva fare lo stadio ma quando ha capito che era una cosa molto difficile in questa città ha deciso di investire sul Viola Park. In questo periodo ha capito di non stare bene, ma ha voluto continuare per gli altri. Volevo finire il Viola Park e dargli il suo nome prima che se ne andasse".

Ancora sul Franchi: "Rocco non voleva investire su uno stadio vecchio, lo voleva nuovo. Nardella disse che l'avrebbe fatto lui, ma non aveva i soldi. Così è intervenuto Rocco". Lo riporta La Nazione.