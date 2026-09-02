Il mercato della Fiorentina potrebbe non essere ancora finito. Ci sono tanti giocatori svincolati tra i quali pescare per conferire esperienza alla mediana. Ieri sera, infatti, è spuntata l'idea Marcelo Brozovic: 33 anni, a parametro zero dopo l'ultima esperienza all'Al-Nassr.

La Fiorentina ha proposto un biennale da 2,5 milioni di euro a stagione. Tuttavia, il giocatore non avrebbe accettato la proposta in favore in un ingaggio maggiore ricevuto dall'Al Ittihad. Brozovic vorrebbe tornare in Serie A, ma le richieste sono elevate. Ci sarà da trattare per capire la fattibilità dell'operazione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.