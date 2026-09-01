In queste ore frenetiche del rush finale di mercato, la Fiorentina avrebbe pensato anche a Marcelo Brozovic. L'ex interista è svincolato dopo l'esperienza in Arabia Saudita e sta valutando diverse offerte, ma al momento nessuna ha incontrato il suo gradimento completo.

Secondo tuttomercatoweb, la Fiorentina avrebbe avanzato anche un'offerta concreta a Brozovic che però avrebbe declinato. Il centrocampista croato classe 1992 resta dunque sul mercato degli svincolati che rimane "aperto" anche per le prossime settimane.