FOCUS VN - Gnonto, le parole di Mancini e l'ombra di Solomon: a Firenze nuova vita?

La Fiorentina si sta muovendo per cercare un altro esterno d'attacco. Secondo quanto abbiamo raccolto, Paratici vorrebbe consegnare a Grosso il sostituto di Gudmundsson visto che a livello numerico, dopo l'uscita dell'islandese, in rosa ci sono solo 3 giocatori utilizzabili come esterni del tridente, oltre a Jimenez che può essere adattato (ma che va conteggiato anche tra i 4 terzini).

Al momento non è ancora emerso il nome che i viola hanno messo nel mirino, non si esclude che possa arrivare dall'estero. Il tempo però stringe visto che alle 20 chiude il mercato in entrata. Saranno ore frenetiche con il rischio di non riuscire a chiudere l'incastro.