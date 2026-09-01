Albert Gudmundsson lascia la Fiorentina e approda alla Lazio. Dopo giorni di trattative, l'affare si è definito nelle ultimissime ore ed è in corso lo scambio di documenti. Trovati gli accordi tra i club e con il giocatore che, dunque, si trasferirà alla Lazio. La formula è essere quella del prestito con diritto di riscatto.

Le cifre

I numeri di Gudmundsson

Scarica la nuova app Viola News OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Secondo quanto raccolto da Violanews,. Per il giocatore contratto di 1 anno + 3. Nel pomeriggio le visite e la firma. E ora c'è da capire se la Fiorentina riterrà di dover intervenire in entrata per sostituire numericamente Gudmundsson oppure no.Gudmundsson era arrivato alla Fiorentina nell'estate 2024 con grandi aspettative che, invece, non ha rispettato. In totale in maglia viola ha collezionato in campionato 57 presenze con 11 reti. In gare ufficiali, comprese Conference e Coppa Italia, il bilancio è di 78 presenze e 18 gol.