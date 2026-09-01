La Fiorentina cede Gudmundsson in prestito con diritto di riscatto. Incasserà (per ora) 1 milione
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Albert Gudmundsson lascia la Fiorentina e approda alla Lazio. Dopo giorni di trattative, l'affare si è definito nelle ultimissime ore ed è in corso lo scambio di documenti. Trovati gli accordi tra i club e con il giocatore che, dunque, si trasferirà alla Lazio. La formula è essere quella del prestito con diritto di riscatto.
Le cifreSecondo quanto raccolto da Violanews, la Lazio pagherà 1 milione per il prestito con diritto di riscatto fissato a 12. Per il giocatore contratto di 1 anno + 3. Nel pomeriggio le visite e la firma. E ora c'è da capire se la Fiorentina riterrà di dover intervenire in entrata per sostituire numericamente Gudmundsson oppure no.
I numeri di GudmundssonGudmundsson era arrivato alla Fiorentina nell'estate 2024 con grandi aspettative che, invece, non ha rispettato. In totale in maglia viola ha collezionato in campionato 57 presenze con 11 reti. In gare ufficiali, comprese Conference e Coppa Italia, il bilancio è di 78 presenze e 18 gol.
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