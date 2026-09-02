Fabio Paratici ha spesso usato una formula precisa per le operazioni di mercato
VIDEO VN - Qualità e incognite, un mercato difficile da decifrare
Per capire la rivoluzione che Fabio Paratici ha attuato in questo mercato basta dare un occhio ai numeri: 13 acquisti, 19 cessioni per un saldo negativo di circa 29 milioni di euro. Di fatto, lo stesso passivo di dodici mesi fa. In ordine di onerosità degli acquisti troviamo Atta al primo posto (27 milioni più bonus), seguito da Oulai (25).
La strategia di ParaticiFabio Paratici ha spesso usato una formula per questa sessione di mercato: prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni. Una formula che permette di spostare al bilancio successivo gli acquisti mentre le cessioni si possono iscrivere in quello attuale.
Il conto degli acquisti è pari a 122,3 milioni, a fronte di cessioni o prestiti con obbligo per circa 91,5. Ma attenzione alla sorpresa Brozovic. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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