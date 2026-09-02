Una storia, quella tra Gudmundssone e la Fiorentina, iniziata proprio contro la Lazio, il 22 settembre 2024
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Gudmundsson arrivò a Firenze con un prestito oneroso a 8 milioni con obbligo di riscatto a determinate condizioni fissato a 17, più 3,5 di bonus per un'operazione complessiva da 28,5 milioni di euro: potenzialmente il giocatore più pagato della storia del club. Ma il riscatto viene ridimensionato e del giocatore visto al Genoa non c'è neanche l'0mbra.
Le motivazioniGli infortuni hanno influito sulla resa del calciatore che, dopo appena un mese, si ferma per cinque settimane a causa di una lesione al bicipite femorale. A fare da cornice anche un processo per l'accusa di molestie sessuali in una vicenda nel suo Paese datata 2023. Primo processo assolto, processo-bis su richiesta della Procura assolto definitivamente.
Una storia, quella tra Gudmundssone e la Fiorentina, iniziata proprio contro la Lazio, il 22 settembre 2024: l'islandese debutta entrando nella ripresa e con due rigori ribalta l'1-0 di Gila. Una storia però rimasta incompiuta. Lo riporta Il Corriere dello Sport.
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