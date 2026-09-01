L'ex Inter è svincolato

Redazione VN
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La Fiorentina sta provando a inserire in rosa un altro centrocampista, visto l'uscita di Rolando Madragora. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il nome sondato da Fabio Paratici è quello di Marcelo Brozovic.

L'ex centrocampista dell'Inter è attualmente svincolato, motivo per cui l'affare si può chiudere anche dopo le 20.oo italiane.

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