L'ex Inter è svincolato
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La Fiorentina sta provando a inserire in rosa un altro centrocampista, visto l'uscita di Rolando Madragora. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il nome sondato da Fabio Paratici è quello di Marcelo Brozovic.
L'ex centrocampista dell'Inter è attualmente svincolato, motivo per cui l'affare si può chiudere anche dopo le 20.oo italiane.
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