Secondo le ultime indiscrezioni, la Fiorentina è pronta a mettere a segno un altro colpo sul mercato e a regalare a Fabio Grosso il secondo esterno offensivo nel giro di appena due giorni. Dopo l'arrivo di Gnonto dal Leeds, il prossimo nome pronto a sbarcare in viola è quello di Pedro Gonçalves. Un giocatore che, a prima vista, potrebbe sembrare un semplice esterno offensivo. In realtà, dietro il soprannome Pote c'è molto di più.

Classe 1998, portoghese e destro naturale, Gonçalves è uno di quei giocatori difficili da incasellare in un'unica posizione. Può partire dalla destra, muoversi sulla fascia opposta, agire alle spalle della punta oppure abbassarsi sulla linea dei centrocampisti. Una duttilità che gli permette di cambiare pelle anche all'interno della stessa partita.

Ma è soprattutto negli ultimi trenta metri che il portoghese riesce a fare la differenza.

Ma perché tutti lo chiamano Pote? Il soprannome arriva addirittura dall'infanzia. Gonçalves è sempre stato basso e robusto e, fin da bambino, veniva affettuosamente paragonato a una piccola pentola. In portoghese si dice proprio “pote”. Un nomignolo rimasto con lui anche dopo essere diventato uno dei protagonisti dello Sporting.

Gol, assist e fantasia: i numeri di Pote

Pedro Gonçalves è arrivato allo Sporting Lisbona nel 2020 e da quel momento è diventato uno dei volti principali del ciclo vincente del club portoghese. La sua prima stagione in maglia neroverde è stata sufficiente per capire che davanti alla porta ci sapeva stare eccome: 23 gol in campionato.

Non un exploit isolato. Nel corso della sua esperienza allo Sporting, Pote ha costruito numeri di assoluto livello: 239 presenze, 97 gol e 66 assist.

Numeri che raccontano un giocatore con un rapporto particolare con la porta. Gonçalves sa segnare, ma non vive soltanto per il gol. Sa anche creare. Sa mandare in porta i compagni. E, soprattutto, sa trovare soluzioni che altri giocatori difficilmente vedono.

La sua tecnica gli permette di giocare tra le linee, la visione di gioco di trasformarsi in uomo-assist e il tiro dalla distanza di diventare un'arma da utilizzare anche quando gli spazi davanti all'area sembrano chiusi. È inoltre un ottimo rigorista.

In altre parole, se non segna, spesso fa segnare.

La stima di Amorim

Il suo percorso allo Sporting si è intrecciato con quello di Rúben Amorim, oggi allenatore del Milan, che con Gonçalves ha condiviso una delle fasi più importanti della storia recente del club di Lisbona.

Pote è stato infatti uno dei protagonisti principali del ciclo vincente costruito dall'allenatore portoghese. Non sorprende, quindi, che ad inizio mercato Amorim non avrebbe disdegnato la possibilità di riaverlo con sé.

Un dettaglio che racconta anche quanto Gonçalves fosse considerato all'interno del progetto Sporting.

E in Nazionale?

Se con il club il suo rendimento è stato da protagonista, il discorso cambia quando si passa alla nazionale portoghese. Gonçalves ha raccolto soltanto quattro presenze con il Portogallo, senza mai riuscire a diventare una presenza stabile nella Seleção. E non ha mai preso parte a un Mondiale.

Un dato quasi sorprendente se rapportato ai numeri messi insieme con lo Sporting, ma che non cambia il profilo di un giocatore che negli anni ha lasciato il segno soprattutto a livello di club.

Quella notte contro l'Arsenal

E poi c'è un'immagine che più di tutte racconta Pedro Gonçalves.

Europa League, Arsenal-Sporting Lisbona. La sfida è in equilibrio e al 62' dei tempi regolamentari succede qualcosa che difficilmente si dimentica: Pote prende palla a centrocampo, guarda la porta calcia. Il pallone prende una traiettoria perfetta e termina in rete, lasciando il portiere dell'Arsenal senza possibilità di intervenire. Un eurogol da centrocampo che manda in visibilio lo Sporting e diventa uno dei momenti più spettacolari della sua esperienza europea. Lo Sporting conquisterà poi l'accesso ai quarti di finale ai calci di rigore.

El mejor gol que vas a ver hoy...



¡Hoy se cumplen 2 años!



Pedro Gonçalves Arsenal#UEL | @SportingCP pic.twitter.com/iFaOr7kBby — UEFA.com en español (@UEFAcom_es) March 16, 2025

È questo il profilo del giocatore che la Fiorentina si prepara ad accogliere. E per capire fino in fondo cosa sia capace di fare con un pallone tra i piedi, basta rivedere quel tiro partito da centrocampo contro l'Arsenal.