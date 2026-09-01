Il centrocampista, Rolando Mandragora, torna al Torino: accordo trovato tra il calciatore e club granata
FOCUS VN - Njie alla Fiorentina, caratteristiche e crescita negli anni a Torino
Dopo aver trovato l’intesa con la Fiorentina, il Torino ha raggiunto anche l’accordo con Rolando Mandragora. L’operazione è dunque ormai definita e il centrocampista è pronto a lasciare Firenze per fare ritorno in granata.
Si tratta del secondo rinforzo per il centrocampo di Ignazio Abate dopo Braganca, con il tecnico che potrà così contare su una nuova pedina per completare il reparto.
Intesa fino al giugno 2029 con opzione per un altro anno in granata, via libera dalla Fiorentina. Che adesso potrà perfezionare un altro colpo in entrata?
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