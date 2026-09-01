Prenderà il posto di Gudmundsson
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La Fiorentina avrebbe raggiunto un accordo a sorpresa per l’arrivo di Pedro Gonçalves dallo Sporting. Secondo quanto riportato da CNN Portugal, l’operazione sarebbe ormai alle battute finali. Lo conferma anche Fabrizio Romano.
Il giocatore dovrebbe trasferirsi in viola in prestito oneroso da 2,5 milioni di euro, con un’opzione di acquisto fissata a 22,5 milioni. Il riscatto potrebbe diventare obbligatorio al raggiungimento di determinati obiettivi.
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