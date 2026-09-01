Le prime parole di Moise Kean da giocatore del Como
VIDEO - Grosso su Kean: "Mi sarebbe piaciuto averlo. Vanno colmate le fragilità"
Moise Kean è arrivato nella sede del Como per firmare il contratto che lo legherà al club di Fabregas. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'attaccante ha parlato così mentre firmava autografi ai tifosi presenti: "Sono molto contento. Finalmente sono arrivato". Ecco il video:
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