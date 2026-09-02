Dopo una stagione deludente la Fiorentina ha attuato una rivoluzione diventando una delle protagoniste di questo mercato: dai sorprendenti colpi di luglio alle cessioni e gli acquisti last minute. Ieri Paratici ha avuto come primo obiettivo quello di sistemare Gudmundsson che è passato alla Lazio in prestito oneroso (circa 1 milioni) più diritto di riscatto fissato a 12 milioni.

L'uscita dell'islandese ha liberato un posto per un esterno ed ecco che in mezza giornata arriva Pedro Goncalves. Un acquisto importante capace di segnare 97 gol e confezionare 66 assist in 239 partite con lo Sporting Lisbona. Con la cessione di Kean e gli acquisti di Beto, Njie e Gnonto l'attacco ha assunto un nuovo volto. Lo scrive Il Corriere Fiorentino.