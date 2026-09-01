Niente cessione di Riccardo Sottil per la Fiorentina: il calciatore non andrà al Watford
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Non si concretizza il passaggio di Riccardo Sottil al Watford, il calciatore resta alla Fiorentina.
Secondo quanto raccolto dall'esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, l'esterno, nonostante abbia completato le visite mediche con la squadra inglese, non andrà a far compagnia a Edoardo Bove in Championship.
Saltato questo affare, vedremo se il passaggio dell'esubero viola sarà possibile verso altri mercati ancora aperti dopo il 1 settembre.
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