Pedro Gonçalves è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina: il portoghese arriva dallo Sporting in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni.
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Adesso è ufficiale: Pedro Gonçalves è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il club viola ha definito l'arrivo del portoghese e ha depositato il contratto in Lega. L'ex Sporting Lisbona si trasferisce a Firenze con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento di determinate condizioni.
Il comunicato
ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto di opzione ed obbligo a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pedro António Pereira Gonçalves dallo Sporting CP.Gonçalves, nato a Chaves (Portogallo) il 28 giugno 1998, con la maglia dello Sporting ha collezionato 239 presenze tra Campionato, Coppa di Portogallo, Europa League e Champions League segnando 97 gol e fornendo 66 assist e vincendo 3 Campionati Portoghesi ed una Coppa di Portogallo. Il nuovo calciatore viola ha, inoltre, vestito in 4 occasioni la casacca della Nazionale maggiore del Portogallo.
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