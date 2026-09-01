Moise Kean lascia la Fiorentina e si trasferisce al Como. L'attaccante è ufficialmente un nuovo giocatore del club lariano, al termine di un'operazione definita ormai da alcuni giorni.

Il comunicato

Il Como 1907 è lieto di annunciare l’ingaggio in prestito dell’attaccante italiano Moise Kean dall’ACF Fiorentina, con obbligo di riscatto.

Nato a Vercelli nel 2000, Kean è cresciuto nel vivaio della Juventus, facendo il suo debutto in Serie A a 16 anni prima di intraprendere esperienze con Hellas Verona, Everton e Paris Saint-Germain.

Moise è successivamente tornato alla Juventus nel 2021 per poi passare alla Fiorentina nel 2024. Nelle due stagioni disputate a Firenze, Kean si è imposto come uno degli attaccanti più prolifici della Serie A, realizzando 27 gol in campionato, di cui 19 nella stagione 2024/25.

Nel corso della sua carriera Kean ha rappresentato la Nazionale Italiana, collezionando 13 gol in 26 presenze con gli "Azzurri".

Le parole di Fabregas

Le parole di Kean

L’allenatore del Como 1907 Cesc Fàbregas, ha dichiarato: "Moise è un giocatore importante, già pronto ed esperto ma con ancora tanta fame e margini di crescita. Ha grande forza fisica, velocità e capacità di gestire l'attacco, caratteristiche che alzeranno il livello della squadra. Non vediamo l'ora di iniziare a lavorare insieme sul campo."Sul suo arrivo a Como, Moise Kean ha commentato: "Qui a Como ho trovato un ambiente compatto, tanti ragazzi con grande voglia di fare bene e un ottimo progetto. Il mister ha grandi idee in cui mi rispecchio molto: mi dà una carica enorme ed è una persona fantastica che saprà aiutarmi nel mio percorso. Non vedo l'ora di iniziare e di esultare presto insieme ai tifosi allo stadio."