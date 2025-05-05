Sarri saluta e Lotito chiama 2 allenatori, entrambi ex Fiorentina R. VN Redazione VN 19 maggio - 12:24 19 maggio

Botta e risposta in casa Lazio tra Sarri e Lotito. L'avventura del tecnico toscano, sogno dei tifosi viola, a Roma è giunta al termine e si accostano già alcuni nomi alla panchina biancoceleste.