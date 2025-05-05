Viola News

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Obert grafica

VN - La Fiorentina monitora Obert per la fascia sinistra

N. Schira

C'è anche Adam Obert del Cagliari nella lista dei calciatori monitorati dalla Fiorentina. E' una delle opportunità per i viola, che come raccolto da Nicolò Schira per il momento non hanno ancora…

Grafica giovanili viola park tutte tranne under 13

Giovanili: tutti i risultati del weekend dopo la sosta

G. D. Stefano

Dopo la sosta per la Nazionale, svolta anche della Primavera, i giovani viola sono tornati in campo. In particolare proprio Under20 maschile e Under19 femminile, Under18, Under17 e Under 14; mentre…

AC Milan v Genoa CFC - Serie A TIM

Pioli e Gilardino, incroci tra panchine e ricordi di campo

R. VN

Una vittoria e un pareggio. È questo il bilancio degli scontri tra Stefano Pioli e Alberto Gilardino da allenatori in Serie A. I due, legati dal passato viola, si sono affrontati due volte nella…

Fiorentina v Empoli - Serie A

Gazzetta: "Per Anjorin si fa avanti anche la Roma"

R. VN

La Roma continua a lavorare in vista della prossima stagione e, tra le varie priorità di mercato, sta monitorando con attenzione il profilo di Tino Anjorin, centrocampista in forza all’Empoli…