Calciomercato Serie A, le ultime: l'Inter prende Stones, Como su Lucumi
Affari in via di definizione, chiusi e saltati: ecco il riepilogo del 27 luglio
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Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista e opinionista Sandro Sabatini ha commentato il mercato della Fiorentina, sottolineando come la squadra viola sia una delle realtà più…
L’ex centrocampista della Fiorentina Mauro Bressan, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha analizzato il nuovo corso viola targato Fabio Paratici e Fabio Grosso, soffermandosi sul mercato,…
Andrea Ritorni, procuratore di Croci e Kayode, ha parlato al "A Pranzo con il Pentasport" di Radio Bruno. Ecco le sue parole: Contratto Croci? Un bellissimo traguardo. Si lavorava da mesi per mettere…
Per la Fiorentina il mercato in uscita si annuncia più complesso di quello in entrata. Il direttore sportivo Fabio Paratici dovrà gestire i numerosi giocatori rientrati dai prestiti e alleggerire una…
Destiny Udogie può tornare in Serie A. Il terzino del Tottenham è l'obiettivo principale del direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, deciso a rinnovare la corsia sinistra a causa della…
C'è anche Adam Obert del Cagliari nella lista dei calciatori monitorati dalla Fiorentina. E' una delle opportunità per i viola, che come raccolto da Nicolò Schira per il momento non hanno ancora…
La Nazione si sofferma sul futuro di Moise Kean. L'attaccante ha fatto sapere di voler rimanere a Firenze, ma il suo futuro rimane sempre più in bilico. Pellegrino e Gimenez Per questo il club sta…
Alberto Malusci, ex difensore della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla squadra di Paolo Vanoli: Juventus-Fiorentina Una bella gioia fare uno sgambetto alla Juventus. La…
Botta e risposta in casa Lazio tra Sarri e Lotito. L'avventura del tecnico toscano, sogno dei tifosi viola, a Roma è giunta al termine e si accostano già alcuni nomi alla panchina biancoceleste.
L'allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida in casa della Fiorentina. Le sue parole: Infortuni: chi recupera e chi no “Junior Messias ha finito…
Roma e Fiorentina si sfidano all'Olimpico. Gasperini è a caccia di 3 punti pesantissimi nella corsa Champions, mentre i Viola di Vanoli vogliono togliersi uno sfizio in una stagione pessima. Ecco le…
Rolando Mandragora ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro la Lazio: > "Questo è un altro mattone importante che abbiamo aggiunto ad un'annata che non era partita bene. Giovedì abbiamo…
Non ci sarà il pienone al Franchi per Fiorentina-Lazio: al momento sono attesi circa 17.000 spettatori. Il dato riflette un clima piuttosto freddo attorno alla squadra, complice anche il giorno…
Dopo la sosta per la Nazionale, svolta anche della Primavera, i giovani viola sono tornati in campo. In particolare proprio Under20 maschile e Under19 femminile, Under18, Under17 e Under 14; mentre…
Viola di vergogna, la Fiorentina si intrufola a testa bassa negli ottavi di Conference, dove affronterà Strasburgo o Rakow. C'è poco da festeggiare il passaggio del turno, in coda a una prestazione…
L'attaccante della Fiorentina Femminile, Madelen Janogy, ha parlato ai microfoni di Tmw in merito ad alcuni temi caldi in casa viola: I tre punti conquistati contro il Milan sono stati molto…
Il giornalista e telecronista Bruno Longhi ha commentato a Radio Sportiva la Fiorentina, reduce dalla vittoria sullo Jagiellonia Białystok e in vista del match con il Pisa. Per capire come finirà la…
Pronto un nuovo cambiamento nelle regole del calcio. L'IFAB ha intenzione di introdurre un timer per ridurre le perdite di tempo e rendere più fluido il gioco. L'idea sarebbe quella di inserire un…
Nicolò Caruso, ospite del Pentasport, ha fatto il punto sul Sassuolo in vista della sfida contro la Fiorentina: «Berardi si è fatto male alla stessa gamba dove aveva rotto il tendine d’Achille: due…
Dopo la sconfitta della Fiorentina contro l'Atalanta, è andato in scena il confronto fra i tifosi e Edin Dzeko, quest'ultimo con tanto di megafono in mano a chiedere il sostegno del pubblico viola. I…
Riccardo Galli ha commentato il momento della Fiorentina dopo le prime parole di Paolo Vanoli alla guida: “Questa sosta è un bene in questo momento. C'è un allenatore nuovo che deve provare a…
Dopo la netta vittoria in Conference League contro il Rapid Vienna, Stefano Pioli si è presentato in conferenza stampa con il volto sereno di chi ha finalmente rivisto la sua Fiorentina reagire. Il…
Una vittoria e un pareggio. È questo il bilancio degli scontri tra Stefano Pioli e Alberto Gilardino da allenatori in Serie A. I due, legati dal passato viola, si sono affrontati due volte nella…
3 al microfono dell'arbitro. Non ha funzionato quando Bonacina doveva spiegare il motivo della revoca del rigore al Como, un po' come non ha funzionato il direttore di gara. Troppo inesperto con i…
Daniele Galloppa è pronto a guidare la Fiorentina Primavera anche quest'anno. Dopo la sconfitta per 8 a 0 contro i ragazzi di Stefano Pioli, l'ex Parma è si prepara a una nuova stagione. Intanto sui…
È stato un autentico bagno di folla quello che ha fatto da cornice alla seduta pomeridiana del sabato della Fiorentina. Oltre 1.400 tifosi hanno assistito al lavoro di Ranieri e soci. Assenti dal…
La Roma continua a lavorare in vista della prossima stagione e, tra le varie priorità di mercato, sta monitorando con attenzione il profilo di Tino Anjorin, centrocampista in forza all’Empoli…
3 al liscio di Zaniolo. Quel mancato impatto con la palla da posizione favorevolissima che poteva valere l'uno a uno è un po' la fotografia dell'impatto dell'ex enfant prodige sulla Fiorentina:…
Stefano Cecchi, sulle pagine della Nazione, dice la sua sulla sconfitta della Fiorentina contro la Roma. 3 punti persi che lasciano tanto rammarico a Raffaele Palladino ma non solo: > Una Fiorentina…