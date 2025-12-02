Repubblica: “Fiorentina, momento delicato. E c’è una richiesta da parte dei tifosi”

Tramite social e radio i tifosi chiedono l'apertura dei cancelli del Viola Park, ma per ora non ci sono in programma sedute en plein air

Dopo la sconfitta della Fiorentina contro l'Atalanta, è andato in scena il confronto fra i tifosi e Edin Dzeko, quest'ultimo con tanto di megafono in mano a chiedere il sostegno del pubblico viola. I supporters hanno raccolto l'invito dell'attaccante. In tanti saranno presenti sabato al Mapei Stadium di Reggio Emilia per la partita contro il Sassuolo, nel settore ospiti e nei distinti per rendere una trasferta una gara quasi casalinga. Mentre ieri, tra social e radio, tanti altri tifosi chiedevano a gran voce alla società l'apertura del Viola Park per gli allenamenti. Un modo per stringersi ancora di più intorno alla squadra anche se, in tal senso, non risultano in agenda sedute en plein air. Lo riporta Repubblica Firenze.