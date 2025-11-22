Fiorentina-Juventus, arbitra Doveri: attenzione alle proteste. Il ricordo di Bove

Per la partita più sentita a Firenze ci voleva un arbitro all’altezza e Rocchi designa Daniele Doveri , uno dei migliori della sua scuderia. Romano, nato a Volterra 48 anni fa, Daniele Doveri è un ex internazionale con un curriculum interessante .

Molti lo ricordano per l’ottima gestione nel caso Bove , in quei minuti del malore del giocatore percepì subito la situazione critica. Doveri è un arbitro di grande empatia, riconosciuto dai giocatori e stimato. Ben strutturato, propenso al dialogo, con una tendenza arbitrale molto particolare: fischia poco, solo i veri falli. Questo significa che nel corso della gara i mezzi falli non li fischia e nemmeno le piccole trattenute come si diceva un tempo all’inglese.

A livello disciplinare sanziona poco la sua media è di 3, 5 sanzioni a partita. Molto attento alle proteste sopratutto plateali assolutamente non tollerate. Empatia ed esperienza sono due delle caratteristiche di Daniele Doveri oltre ad essere sempre vicino all’azione e preciso nel far rispettare il regolamento. Designazione più che corretta. In una gara con un livello difficoltà alto, Doveri è uno dei migliori a disposizione. Come si dice in gergo partita blindata.